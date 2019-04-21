Маленький хот-хэтч Toyota отжигает на Нюрбургринге

Toyota Yaris GRMN появилась на рынка в начале 2018 года. Модель стала первым хэтчбеком японской компании за последние 12 лет.

Недавно немецкий журнал Sport Auto на своём канале YouTube поделился видео с заездом по трассе «Северная петля» этого автомобиля. За рулем машины находился профессиональный гонщик Кристиан Гебхардт. Он сумел пройти трассу за 8 минут и 44,66 секунд. Скорость машины при этом порой переходила отметку в 200 км/час.

Toyota Yaris GRMN имеет двигатель в 1,8 литра мощность в 212 л.с., оснащённый приводным нагнетателем и шестиступенчатой коробкой передач, дифференциал Torsen, перенастроенную подвеску и мощные тормоза. Разгон с места до 100 км/час осуществляется за 6,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой: 230 км/час.

Тираж модели в Европе получил ограничение в 400 машин.