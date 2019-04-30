Магма стала ключом к определению происхождения Луны

Уже более века ученые спорят о том, как образовалась Луна, естественный спутник Земли. Но исследователи из Йельского университета и Японии говорят, что у них, возможно, есть ответ на этот вопрос.

Многие теоретики полагают, что объект размером с Марс врезался в раннюю Землю, и материя, выбитая во время столкновения, легла в основу Луны. Когда эта идея была проверена с помощью компьютерного моделирования, оказалось, что Луна якобы создана в основном из объекта, врезавшегося в нашу планету. Тем не менее, верно обратное: из анализа камней, привезенных с миссий Аполлон, мы знаем, что Луна состоит в основном из земных материалов.

Новое исследование, опубликованное 29 апреля в журнале Nature Geoscience, в соавторстве с Йельским геофизиком Шунь-Ичиро Карато, объясняет полученные ранее результаты.

Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала. Карато и его сотрудники намеревались испытать новую модель, основанную на столкновении прото-Земли, покрытой океаном магмы, и твердым космическим телом.

Модель показала, что после столкновения магма нагревается гораздо сильнее, чем твердые частицы от второго объекта. Исследователи отмечают, что магма расширилась в объеме и вышла на орбиту, образовав Луну. Это объясняет, почему в составе спутника гораздо больше земного материала. Предыдущие модели не учитывали разную степень нагрева протоземлиевого силиката и другого объекта.

«В нашей модели около 80 процентов Луны состоит из прото-земных материалов», – заявил Карато, который провел обширные исследования химических свойств прото-земной магмы. «В большинстве предыдущих моделей около 80 процентов Луны состоит из второго тела. Это большая разница».

Карато сказал, что новая модель подтверждает предыдущие теории о том, как образовалась Луна, без необходимости предлагать нетрадиционные условия столкновения – то, что теоретикам приходилось делать до сегодняшнего дня.

Для данной научной работы Карато руководил исследованиями по сжатию расплавленного силиката. Группа из Токийского технологического института и Центра вычислительных наук RIKEN разработала вычислительную модель, чтобы предсказать, каким образом материал от столкновения превратился в Луну.