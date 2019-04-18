Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Группа учёных из Британии, Швеции и Финляндии провела исследования мозговой активности во время сна и выяснили, какая часть мозга повинна в ночных кошмарах.

В двухдневных исследованиях участвовало 17 добровольцев. Они были помещены в специальную лабораторию, где у них снимались электроэнцефалограммы до самого сна, во время, и после окончания сна. Когда участники входили в фазу быстрого сна, исследователи будили их и спрашивали про испытанные во сне эмоции. Выяснилось, что у тех, кто сообщил о чувстве гнева, была намного более повышенная нейронная активность в левой части коры мозга по сравнению с правой.

Таким образом, кошмары и прочие плохие сны возникают, когда мозг имеет дисбаланс активности между своими половинами — активность проявляет лишь одна часть. Подобное состояние имеет название фронтальной альфа асимметрии.