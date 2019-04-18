Здесь рождаются новости.
Главная
НАУКА

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Дата:
Группа учёных из Британии, Швеции и Финляндии провела исследования мозговой активности во время сна и выяснили, какая часть мозга повинна в ночных кош

Группа учёных из Британии, Швеции и Финляндии провела исследования мозговой активности во время сна и выяснили, какая часть мозга повинна в ночных кошмарах.

В двухдневных исследованиях участвовало 17 добровольцев. Они были помещены в специальную лабораторию, где у них снимались электроэнцефалограммы до самого сна, во время, и после окончания сна. Когда участники входили в фазу быстрого сна, исследователи будили их и спрашивали про испытанные во сне эмоции. Выяснилось, что у тех, кто сообщил о чувстве гнева, была намного более повышенная нейронная активность в левой части коры мозга по сравнению с правой.

Таким образом, кошмары и прочие плохие сны возникают, когда мозг имеет дисбаланс активности между своими половинами — активность проявляет лишь одна часть. Подобное состояние имеет название фронтальной альфа асимметрии.

Новости по теме:

  1. Ученые выяснили, как бактерии создают фермент, уничтожающий изменяющий климат газ
  2. 5 исторических событий, которые не могут объяснить ученые
  3. Disney научила нейросеть «снимать» видео по текстовому сценарию

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Влияет ли на что-то размер мозга?

Козы-древолазы способствуют распространению семян арганового дерева

Hubble сфотографировал массивную и быструю галактику UGC 12591

Ученые опубликовали список замедляющих старение продуктов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках