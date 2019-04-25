Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) не устроили нововведения, связанные со сменой цвета погон. Из-за того, что было принято решение сменить цвет с небесно-голубого на зеленый, военнослужащие решили устроить акцию протеста минувшей ночью.

Сообщается, что всего в акции приняли участие около 40 курсантов, в числе которых были и сержанты. Они оставили у памятника генералу Маргелову новые погоны и таблички, на которых была надпись «Прости нас, Василий Филиппович, что не уберегли твои голубые погоны».

Известно, что курсанты не намерены на этом останавливаться, и хотят обратиться к бывшему десантнику Александру Шерину, который сейчас занимает высокий пост в Госдуме. Сам же депутат так же не хочет, чтобы был изменен привычный цвет на зеленый.