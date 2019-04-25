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Из-за сезонной памяти океана российская Арктика тает зимой и летом

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Льды Арктики имеют различную скорость таяния — в евразийской части процесс проходит быстрее, нежели в американской. Причины разницы выяснили исс

Льды Арктики имеют различную скорость таяния — в евразийской части процесс проходит быстрее, нежели в американской. Причины разницы выяснили исследователи, организовавшие ряд экспедиций.

Согласно полученным данным, в льды американской части тают только в летний период, тогда как в евразийской таяние происходит на протяжении всего года, что способствует сокращению многолетнего льда в 1998 г. его было 26%, а в 2013 — всего лишь 7%. Отмечается, что подобная ситуация начала развиваться с 2000 года. Процесс назвали сезонной памятью. Большей частью дисбаланс таяния возникает из-за особенностей циркулирования воздушных масс в регионе, по вине которых тёплый воздух с материка обогревает лишь одну часть Арктики.

Таяние ледников несёт негативные последствия, так как нарушает баланс экосистемы. Но можно найти и некоторые плюсы — судоходство и перевоз грузов становятся проще и дешевле.

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