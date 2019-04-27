Исмаилов отправил в нокаут Василевского в первом раунде

В главном бою турнира АСА 95, который прошел в российском городе Москва, состоялся бой между двумя россиянами Вячеславом Василевским и Магомедом Исмаиловым.

С первых секунд раунда оба бойца начали обмениваться ударами в стойке, что казалось бы это не свойственно боевому стилю Исмаилова, спортсмен знаменит своими высокими навыками в борьбе. До середины раунда шел равный поединок между бойцами. Стоило Вячеславу немного потерять бдительность, как Магомед точно правой передней рукой попал в челюсть оппонента, отправив его в нокаут. Судье сразу же пришлось остановить поединок.

После победы Магомед добавил: «Многие в меня не верили, я не хотел, чтобы бой заканчивался в первом раунде. Я планировал порубиться. Мы бойцы одного уровня. Сегодня был мой вечер, также и я мог пропустить этот удар. Никакого уважения к друг другу нет, мы веселились и вас повеселили.»

Напомним, перед началом боя, на пресс-конференции Магомед Исмаилов пообещал зрителям, что бой проведет в стойке и намерен все раунды отбоксировать со своим соперником.