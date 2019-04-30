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Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

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На мине, заложенной боевиками под Мариуполем в Донецкой области, подорвался грузовик украинской армии. От Даниила Безсонова, начальника пресс-службы в

На мине, заложенной боевиками под Мариуполем в Донецкой области, подорвался грузовик украинской армии.

От Даниила Безсонова, начальника пресс-службы ведомства обороны ДНР, поступила следующая информация: около села Водяное были запрятаны гаубицы Д-30, имеющие 122-миллиметровое вооружение. Грузовик ЗИЛ-131, входящий в состав 79-й бригады ВСУ, занимался доставкой к ним боеприпасов. 29 апреля он подорвался северо-западнее посёлка на противотанковой мине. Во время взрыва погибли два военнослужащих, сама машина полностью сгорела.

По словам Безсонова, боевики всячески мешают работе организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и, согласно имеющейся информации, им есть что скрывать — в районе посёлков Водяное и Лебединское, находящихся под контролем Киева, растёт количество запрещённого вооружения.

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