Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Третья серия «Игры престолов» отличилась чрезмерно тёмным тоном изображения. Затемнение было сделано специально, так как события эпизода происходят ночью, во время разбушевавшейся снежной бури.

Однако зрителям подобный ход не понравился — они пожаловались, что многие детали было невозможно рассмотреть на экранах. Некоторые из них выключали свет в комнате, чтобы лучше рассмотреть изображение, но это не особо помогло. Другие настраивали яркость на экране, но даже в этом случае подробности остались упущенными из-за отсутствия в затемнённых областях необходимой информации.

Поклонники отметили, что на производство третьей серии было затрачено много ресурсов, съёмки продолжались 11 недель, в них приняли участие около 750 человек. В результате невозможно разглядеть важные сцены битвы с Белыми ходоками, в том числе такие события, как смерть персонажей — иногда даже сложно было понять, кто именно погиб.