Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Дата:
Третья серия «Игры престолов» отличилась чрезмерно тёмным тоном изображения. Затемнение было сделано специально, так как события эпизода про

Третья серия «Игры престолов» отличилась чрезмерно тёмным тоном изображения. Затемнение было сделано специально, так как события эпизода происходят ночью, во время разбушевавшейся снежной бури.

Однако зрителям подобный ход не понравился — они пожаловались, что многие детали было невозможно рассмотреть на экранах. Некоторые из них выключали свет в комнате, чтобы лучше рассмотреть изображение, но это не особо помогло. Другие настраивали яркость на экране, но даже в этом случае подробности остались упущенными из-за отсутствия в затемнённых областях необходимой информации.

Поклонники отметили, что на производство третьей серии было затрачено много ресурсов, съёмки продолжались 11 недель, в них приняли участие около 750 человек. В результате невозможно разглядеть важные сцены битвы с Белыми ходоками, в том числе такие события, как смерть персонажей — иногда даже сложно было понять, кто именно погиб.

Новости по теме:

  1. Олег Винник показал свою новую возлюбленную
  2. Екатерина Архарова отказалась рожать с мужем
  3. Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Биатлонистки сняли свою версию клипа в поддержку стрип-видео ульяновских курсантов

Американские СМИ назвали новый российский миномет «тихой смертью»

Глава Госпогранслужбы Украины пообещал наказать блогера, проехавшего по Крымскому мосту

Новый комплекс противодействия беспилотникам «Купол» защитит небо над Россией

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках