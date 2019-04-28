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Эксперты подсчитали, как долго авто может проехать без бензина

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Специалисты решили подсчитать, как долго машина способна проехать без топлива в бензобаке. Первым делом они отметили, что сигнал о скором израсходован

Специалисты решили подсчитать, как долго машина способна проехать без топлива в бензобаке. Первым делом они отметили, что сигнал о скором израсходовании бензина срабатывает заранее.

По словам экспертов, датчик загорается, даже если в топливном баке все еще имеется горючее. Оно и помогает водителям добраться до ближайшей автозаправочной станции. Согласно предварительным подсчетам запас хода у легковых машин равен 40-50 километрам – многое зависит от скорости передвижения и использования дополнительной электроники. У внедорожников и минивэнов этот показатель может вырасти до 100 километров.

Однако на современных авто остаться посреди дороги без бензина практически невозможно, так как бортовой компьютер машины в режиме реального времени подсчитывает количество оставшегося топлива и указывает водителю, сколько километров он еще может проехать. На экране также выводится информация о ближайших заправках.

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