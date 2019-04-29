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Екатерина Архарова отказалась рожать с мужем

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Первое время Екатерина Архарова скрывала от посторонних свою беременность, но недавно во всеуслышание объявила о ней, появившись на церемонии закрытия

Первое время Екатерина Архарова скрывала от посторонних свою беременность, но недавно во всеуслышание объявила о ней, появившись на церемонии закрытия ММКФ-2019 в платье, подчёркивающем её положение.

Для 44-летней актрисы ребёнок станет первым. Во время интервью в телепрограмме «Ты не поверишь» она рассказала, что не является поклонницей современной моды на партнёрские роды, так что рожать будет лишь в компании медицинского персонала. Ею супругу Артёму Илясову ждать новостей придётся по старинке, из коридора больницы.

Также Екатерина сообщила, что не собирается рожать в России, а выберет, скорее всего, Италию, в которой она прожила несколько лет и закончила ряд учебных заведений: лицей и школу кинематографа. При этом жить семья будет всё же в России, актриса отмечает, что в образование в стране хорошо развито, и здесь им будет комфортно.

К тому, что ребёнок родится в Европе, а жить будет в России, Архарова относится с юмором. По её словам, он станет «гражданином мира».

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