Египтолог: перед Тутанхамоном Древним Египтом одновременно правили две королевы

По словам канадского египтолога из Университета Квебека в Монреале, Тутанхамон, мальчик-фараон Древнего Египта, пришел к власти только после того, как две его сестры совместно заняли трон.

Исследователи уже более полувека знают о том, что до Тутанхамона царствовала королева, чья неповрежденная могила была обнаружена в 1922 году – именно это открытие впоследствии вызвало глобальный интерес к египтологии.

Некоторые считали, что ею была Нефертити, сестра и жена Эхнатона, которая провозгласила себя «королем» после его смерти. Другие считали, что речь идет о старшей дочери принцессы Меритатен.

Валери Анжено из Университета Квебека заявляет, что недавно она провела анализ, основанный на изучении символов, который показал, что две дочери Эхнатона захватили власть после его смерти, в то время как их брат Тутанхамон был слишком молод, чтобы править (ему исполнилось четыре или пять лет).

У Эхнатона было шесть дочерей, а потом у него родился сын, который имел хрупкое телосложение, из-за чего он страдал от болезней на протяжении всей своей жизни.

Эхнатон женился на Меритатен, чтобы подготовить ее к однодневному правлению, но некоторые надписи также указывают на то, что он поддерживал и другую дочь – Нефернеферуатен Ташерит. По словам Анжено, они совместно заняли трон под одним общим именем.

Ее работа была представлена на ежегодной конференции Американского исследовательского центра в Египте, прошедшей в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния. Исследовательница отметила, что ее версия была положительно принята коллегами.

«Египтология является очень консервативной дисциплиной, но моя идея на удивление была принята довольно хорошо, за исключением двух коллег, которые яростно выступали против нее», – отметила Анжено, добавив, что надеется улучшить свои знания по вопросам преемственности в Древнем Египте во время периода Амарны.