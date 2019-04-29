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Два эсминца ВМФ США прошли через Тайваньский пролив

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В издании Reuter, сославшимся на Минобороны США, заявили, что через Тайваньский пролив недавно прошли сразу два американских эсминца. Согласно словам

В издании Reuter, сославшимся на Минобороны США, заявили, что через Тайваньский пролив недавно прошли сразу два американских эсминца.

Согласно словам представителей Тихоокеанского флота Соединенных Штатов проход данных кораблей показывает, что США остаются приверженцами свободного и открытого Тихоокеанского региона. Однако неоднократные проходы американских боевых самолетов и судов вызвали протест со стороны Китая.

В Пекине потеряли контроль над Тайванем около 70 лет назад. С тех пор китайские власти пытаются создать условия для воссоединения с данным государством, расположенным на полуострове.

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