Доход Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 млн рублей

Эльвира Набиуллина, руководительница ЦБ РФ, опубликовала декларацию по доходам за прошлый год. Они достигли суммы в 34 миллиона 700 тысяч рублей, то есть увеличились на 900 тысяч рублей в сравнении с 2017 годом.

Ярослав Кузьминов, муж главы Центробанка и ректор ВШЭ, смог заработать в предыдущем году 53 миллиона 700 тысяч рублей, что на 23 миллиона 800 тысяч рублей больше, чем в 2017 году. Как и раньше он владеет дачным домом площадью около 330 квадратных метров, частью квартиры в столице и участком земли площадью почти 1,5 тысячи «квадратов».

Набиуллина при этом имеет в собственности седан Jaguar S-Type премиум-класса, квартиру площадью 112 квадратных метров и долю в недвижимости. Отмечается, что подчиненный руководительницы ЦБ Алексей Заботкин заработал больше своей начальницы – 92 миллиона 900 тысяч рублей.