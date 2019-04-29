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АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора

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Российская компания АвтоВАЗ решила отозвать свои битопливные автомобили Lada Vesta CNG из-за возможных проблем с «глохнущим мотором». Представители бр

Российская компания АвтоВАЗ решила отозвать свои битопливные автомобили Lada Vesta CNG из-за возможных проблем с «глохнущим мотором».

Представители бренда отмечают, что все владельцы «Вест», которые могут работать как на метане, так и на бензине, должны обратиться в сервисный центр компании при наличии у них соответствующей проблемы. Сотрудники автомастерских займутся обновлением программного обеспечения авто.

Автопроизводитель собирается в ближайшем будущем письменно оповестить всех обладателей машин с вышеуказанной проблемой. Журналисты отмечают, что на сайте Росстандарта пока что нет никаких сведений об отзыве Vesta CNG. Эксперты добавляют, что на нем скоро будет размещен список VIN-номеров авто, которые подлежат починке.

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