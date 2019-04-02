Автопилот Tesla удалось взломать с помощью наклеек на дороге

Keen Security Lab, исследовательская группа, занимающаяся компьютерной безопасностью, сумела найти ошибки в работе ИИ автопилота Tesla.

Специалисты обратили своё внимание на способности искусственного интеллекта автомобиля считывать при помощи камер дорожную разметку. Для испытания они поместили на дороге ряд меток-стикеров, перекрывших полосу. Автопилот неверно распознавал наклейки, считая их за продолжение правой линии, в результате чего принимал неправильные решения, одним из которых стал выезд на встречную полосу.

Ранее Keen Security Lab уже дважды — в 2016 и 2017 годах — взламывали Tesla, получив через Wi-Fi доступ к управлению автомобиля.

Илок Маск похвалил группу исследователей, назвав проведённую ими работу над взломом солидной.