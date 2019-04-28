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Автоэксперт рассказал о способе сэкономить на визите в автосервис

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Игорь Моржаретто, опытный автомобильный эксперт, сообщил, что нужно делать автомобилистам, чтобы сэкономить на ремонте своей машины. Первым делом спец

Игорь Моржаретто, опытный автомобильный эксперт, сообщил, что нужно делать автомобилистам, чтобы сэкономить на ремонте своей машины.

Первым делом специалист отметил, что в некоторых случаях лучше заранее потратиться на небольшой ремонт и устранить некоторые неполадки в зародыше, чем потом тратить деньги на дорогостоящую починку. Он также советует не осуществлять ремонт автомобиля в общественных местах, а сразу же отправиться в автосервис, иначе можно вполне нарваться на штраф.

Моржаретто в конце заявил, что автовладельцам, желающим сэкономить стоит ехать не в брендовые СТО, а обращаться к знающим знакомым или друзьям, у которых имеется собственный гараж со всеми необходимыми инструментами.

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