Автоэксперт рассказал о способе сэкономить на визите в автосервис

Игорь Моржаретто, опытный автомобильный эксперт, сообщил, что нужно делать автомобилистам, чтобы сэкономить на ремонте своей машины.

Первым делом специалист отметил, что в некоторых случаях лучше заранее потратиться на небольшой ремонт и устранить некоторые неполадки в зародыше, чем потом тратить деньги на дорогостоящую починку. Он также советует не осуществлять ремонт автомобиля в общественных местах, а сразу же отправиться в автосервис, иначе можно вполне нарваться на штраф.

Моржаретто в конце заявил, что автовладельцам, желающим сэкономить стоит ехать не в брендовые СТО, а обращаться к знающим знакомым или друзьям, у которых имеется собственный гараж со всеми необходимыми инструментами.