АВТО Умельцы скрестили Porsche Boxster S и «Запорожец ЗАЗ-968»

Белорусская мастерская под руководством кастомайзера Юрия Шифа показала новую работу. На этот раз ими была создана реплика «Запорожца» ЗАЗ-968, имеющая базу спортивного родстера Porsche Boxster S.

Внешние работы ограничились установкой наружных панелей кузова, характерными боковыми выштамповками, а также воздухозаборниками. От ЗАЗ-968 достались фары и задние огни. Хотя машина, уже прозванная «Запорше» или «Поршерожец», и выглядит как советский легендарный автомобиль, но по оставшихся длинному кузову и складывающейся крыше можно сразу узнать Porsche.

Кроме этого, в наследство от спорткара достался и шестицилиндровый оппозитный двигатель в 3,2 литра и мощность в 252 л.с., а также шестиступенчатая механическая коробка передач. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/час менее чем за шесть секунд, а максимальная скорость может достигать 260 км/час.