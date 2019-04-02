Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Audi тизером анонсировала премьеру беспилотного электрокара

Дата:

Компания Audi продемонстрировала эскизы беспилотного автомобиля AI:me. Премьера прототипа назначена на 15 апреля во время открытия автосалона в Шанхае.

Технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что AI:me оснащён силовой установкой, скорее всего, электрической — на это указывает надпись e-tron, расположенная на заднем бампере. Также, несмотря на автопилот, будет присутствовать рулевое управление. В беспилотном режиме имеется возможность убрать руль в переднюю панель.

Дизайн автомобиля на несколько лет опережает современные модели. На концепте видно, что интерьер имеет деревянную отделку и цифровую панель.

Audi AI:me — одна из двух новинок, анонсированных в 2019 году. Вторая модель будет показана в сентябре в автосалоне Франкфурта.

Новости по теме:

  1. Станцевавшего на крышах машин жителя Архангельска могут посадить на 5 лет
  2. Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris
  3. Chevrolet TrailBlazer нового поколения лишится рамы и станет дешевле

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Названа стоимость Lada Vesta SW и Vesta SW Cross в России

Зрелищный дрифт на Нюрбунгринге в исполнении BMW M4 CS показали на видео

Фотошпионы опубликовали снимки серийного прототипа Volkswagen I.D.

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового внедорожника

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках