Audi тизером анонсировала премьеру беспилотного электрокара

Компания Audi продемонстрировала эскизы беспилотного автомобиля AI:me. Премьера прототипа назначена на 15 апреля во время открытия автосалона в Шанхае.

Технические характеристики держатся в секрете. Известно лишь, что AI:me оснащён силовой установкой, скорее всего, электрической — на это указывает надпись e-tron, расположенная на заднем бампере. Также, несмотря на автопилот, будет присутствовать рулевое управление. В беспилотном режиме имеется возможность убрать руль в переднюю панель.

Дизайн автомобиля на несколько лет опережает современные модели. На концепте видно, что интерьер имеет деревянную отделку и цифровую панель.

Audi AI:me — одна из двух новинок, анонсированных в 2019 году. Вторая модель будет показана в сентябре в автосалоне Франкфурта.