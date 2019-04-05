5 исторических событий, которые не могут объяснить ученые

История полна необъяснимых явлений, и почему-то мы, люди, склонны концентрировать свое внимание именно на загадочных вещах, а не на неопровержимых фактах. Так что, если вы любите всевозможные тайны, то вас ждет интересный материал, подготовленный журналистами издания Bored Panda. В нем рассматриваются некоторые исторические события, которые ученые до сих пор не могут никак объяснить.

Горилла, сказавшая, что животные уходят в «удобную нору», когда умирают

Любимая всеми горилла Коко научилась языку жестов и через него могла общаться с людьми. В одном из интервью Франсин Паттерсон, которая была тренером Коко и ее самым близким другом, спросили, насколько глубокими были их беседы с Коко. Она ответила следующее: «Все началось с разговора Коко с одним из ее попечителей о смерти. Опекун показал Коко скелет и спросил: “Он живой или мертвый?”. Коко сказала: “Мертвый, драпированный”. “Драпированный” означает “прикрытый”. Затем опекун спросил: “Куда уходят животные, когда умирают?”. Коко сообщила: “В удобную нору”». Затем она поцеловала опекуна на прощание. Этот ответ гориллы удивил многих и оставил немало места для философских дебатов. Если бы только Коко смогла уточнить свою мысль.

Грозовое облако, которое появляется на австралийском острове каждый день

Ежегодно с сентября по март практически каждый день на Островах Тиви в Австралии образуется грозовое облако, названное Гектором. Облачное формирование, известное также под именем Гектор Конвектор, считается одной из самых устойчивых гроз на планете. Оно было названо в честь пилота времен Второй мировой войны и до сих пор остается центром многих метеорологических исследований. Хоть многие метеорологи изучили это явление, однако они все еще не опубликовали достоверного объяснения того, почему грозовое облако продолжает появляться в одно и то же время.

Мужчина стал музыкальным гением после серьезной травмы головы

Представьте, что однажды вы проснулись и обнаружили в себе необыкновенный музыкальный талант, не практикуясь ни одного дня в своей жизни. Это было бы довольно удивительно, не правда ли? Нечто подобное случилось с Дереком Амато, однако за это ему пришлось заплатить немалую цену. В октябре 2006 года Дерек получил сильное сотрясение мозга, ударившись головой о край бассейна во время погружения. После этого Дерек потерял 35 процентов волос и память, но при этом приобрел навык, который многие практикуют всю свою жизнь – он стал гениальным композитором.

«Когда я закрыл глаза, обнаружил, что вижу черно-белые структуры, движущиеся слева направо. Позднее я узнал, что они фактически представляют собой плавный и непрерывный поток музыкальных нот», – объяснил Амато свое состояние. Считается, что Дерек может быть единственным человеком в мире, который приобрел талант гениального уровня после травмы головы. Впрочем, музыкальный синдром и ранее был известен врачам, однако он проявлялся не так сильно, как у Дерека.

2000-летнее тело, у которого все еще есть волосы, ресницы и кровь

Синь Чжу, также известная как Госпожа Дэй, была маркизой Дай во времена династии Хань в древнем Китае. Ее могила была найдена спустя 2000 лет после ее смерти на холме под названием Мавандуй в Китае вместе с сотнями ценных артефактов и документов, похороненных рядом с ее телом. Однако всех удивило то, как невероятно хорошо сохранилось ее тело даже через тысячи лет после смерти.

Леди Дэй была обнаружена с неповрежденными органами и кровеносными сосудами. В ее венах даже нашли небольшое количество крови, а на голове все еще были волосы и ресницы. Ученые нашли семена дыни в ее животе, что привело их к выводу, что она умерла летом в период созревания дынь; это также означало, что она скончалась через пару часов, после того как съела дыню. Что больше всего удивило исследователей, так это таинственная жидкость, которую впитало ее тело. Она была слегка кисловатой и содержала немного магния, и, вероятно, помогла сохранить тело в хорошем состоянии. Ученые до сих пор не знают, что за жидкость использовали древние китайцы.

Таинственная чума, заставляющая людей танцевать до смерти

В 1518 году на Страсбург, Эльзас, обрушилась загадочная «танцевальная чума». Это странное состояние, также известное как «танцевальная эпидемия», унесло жизни более 400 человек и заставило их танцевать без отдыха. Некоторые из этих людей умерли от сердечных приступов, истощения или травм.

Все началось в июле 1518 года, когда одна женщина по имени миссис Троффа начала бесконтрольно танцевать в центре Страсбурга. Позже к ней присоединились 34 человека, а затем чума охватила около 400 человек. В одно время она убивала приблизительно 15 человек в день. Врачи и власти осознали, что эта болезнь не была вызвана сверхъестественными причинами, и начали утверждать, что эпидемия связана с «горячей кровью», но вместо того, чтобы лечить пациентов, доктора посоветовали им «потанцевать», построив большую деревянную сцену.

Считается, что даже современный марафонец не сможет пережить подобный тип интенсивных тренировок. Ученые все еще не уверены, что именно послужило причиной этой ужасной эпидемии: возможно, это произошло из-за пищевого отравления, вызванного ядовитыми грибами, или виновато массовое психогенное заболевание.