41-летняя мать занялась сексом с подростками-бойфрендами своих дочерей

41-летняя Корал Литл соблазнила двух подростков в возрасте 14 и 15 лет, после того как они начали встречаться с ее дочерьми, учащимися в средней школе Редвуд, Калифорния.

Она проезжала 24 километра ради интимных связей со своими жертвами, привозя им выпивку и сигары.

Муж Литл подал документы о разводе через несколько дней после ареста Корал в связи с инцидентами, произошедшими в октябре 2017 года.

Литл ранее признала себя виновной по 12 пунктам, связанным с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних.

Она ожидает, что сможет избежать тюремного заключения и получить шестилетний условный срок и еще пять лет испытательного срока, когда дело пройдет слушание в суде в понедельник.

Говорят, что Литл была «жестоким и черствым» человеком, так как «воспользовалась» этими двумя подростками.

Обвинители отметили, что одна из жертв дала показания, поскольку почувствовала себя плохо, после того как пожала руку мужу Корал.

Она познакомилась с обоими мальчиками через своих дочерей, когда они начали встречаться друг с другом.

Второй мальчик дал показания после первого обвинения.

Среди пунктов обвинения против Литл присутствуют оральное совокупление, половой акт и демонстрация детской порнографии.

В СМИ опубликовали судебные документы по этому делу, в которых говорится следующее: «Преступления, совершенные обвиняемой, включали в себя большую жестокость и черствость, особенно с учетом того, что обвиняемая воспользовалась доверительным положением, чтобы приставать к двум мальчикам, с которыми она познакомилась, когда они были в романтических отношениях с ее дочерьми».

Один из потерпевших сообщил, что три раза занимался сексом с Литл, причем последний раз был 5 октября.

В судебных документах потерпевшего отмечается, «что это был последний раз, когда он занимался сексом с ответчиком, потому что он почувствовал себя плохо при пожимании руки мужа Корал, зная, что спал с его женой».

Литл теперь получила возможность отозвать свою прежнюю просьбу, поскольку судья считает, что запланированный приговор не был «уместным».

Помощник окружного прокурора Туларе Дэвид Алавезос отметил: «В большинстве случаев, когда суд выносит указанное предложение, протокол пробации следует ему.

«В некоторых ситуациях в отчете о пробации будет рекомендовано не то, что было указано».

Дело вернется в суд для очередного слушания в следующий понедельник.