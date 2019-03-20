Жители Химок хотят установить на Ленинградском шоссе памятник проституткам

В соцсети появилось открытое голосование для жителей Химок, связанное с установкой памятника проституткам, работавшим на Ленинградском шоссе.

На данный момент времени увидеть в Химках скандальную скульптуру хотят 43 процента от всех опрошенных людей. Многие респонденты выбрали третий нейтральный вариант. Если этот памятник все же будет установлен, то он станет одной из немногих достопримечательностей, посвященных жрицам любви.

Сама идея подобной скульптуры не нова — её уже давно используют жители других стран. Наиболее известным памятником девушкам легкого поведения является «Лавочка порока», установленная в столице Чехии. Он появился в Праге в середине прошлого столетия. Его создал скульптор Леа Вивот (псевдоним). Схожее произведение искусства находится в Амстердаме, где проституция была давно легализована.