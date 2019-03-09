Зеленые айсберги могут тайно поставлять пищу все океанской жизни

Зеленые айсберги являются частью мифологии Антарктиды. Начиная с 18-го века, исследователи отмечали странные зеленые останцы на дне морей и океанов. Тайну зеленого льда пытались разгадать более 200 лет, но недавно команда из Вашингтонского университета заявила, что она раскрыла этот секрет.

Лед обычно выглядит белым или синим, так как вода поглощает другие цвета видимого спектра. У ученых имелось множество гипотез и предположений о зеленом льде, однако исследование гляциолога Стивена Уоррена базируется на совершенно новой теории. Согласно ей оксиды железа – соединения, которые приводят к появлению коричневой и красной ржавчины, превращают айсберги в изумрудные формирования.

Если эта теория верна, то она может помочь ученым раскрыть гораздо больше тайн океана, чем считалось ранее. Захваченное льдом железо может представлять собой важнейшее недостающее звено в пищевой цепочке. Айсберги могут получать соответствующие соединения во время своего образования, добывая их из каменной пыли Антарктиды. Затем они переносят эту железную пыль в океан, где она начинает питать фитопланктон – микроскопические организмы, которые являются главной пищей для китов, медуз, криля, зоопланктона и множества других подводных существ.

«Это похоже на доставку посылки в почтовое отделение», – отмечает Уоррен в заявлении для прессы. «Айсберг может доставить это железо в самые дальние уголки океана, а после таяния льда оно становится доступным для фитопланктона, который может использовать его в качестве питательных веществ. Мы всегда думали, что зеленые айсберги – это просто экзотическое явление, но теперь нам кажется, что они действительно играют важную роль в природе».

Для Уоррена путь к пониманию зеленого льда начался в 1988 году. Тогда он взял образец зеленого айсберга, найденного возле шельфового ледника Амери, расположенного у побережья Восточной Антарктиды.

«Когда мы взобрались на этот айсберг, то нас удивил не его цвет, а невероятная прозрачность и чистота», – сообщил Уоррен, вспоминая свое первое обнаружение уникального льда. «В нем практически не было пузырьков. Было очевидно, что это был не обычный кусок ледника».

Отсутствие пузырьков говорит о существовании необычных ледников. Стандартные ледники образуются в течение длительных периодов времени, так как слои снега накапливаются и затвердевают, почти всегда оставляя отражающие воздушные карманы. Но некоторые ледники Антарктики отличаются от них: у них имеется слой океанской воды, замерзший до нижней части ледяного шельфа. Этот слой известен как морской лед, который лишен воздушных карманов, не отражает свет и имеет более темный оттенок.

Однако это все еще не объясняет зеленый цвет. Сначала Уоррен думал, что речь может идти о растворенном органическом углероде, который окрашен в желтый. В конце концов, желтый и синий оттенки могут привести к появлению зеленого цвета. Но испытания показали, что в морском льду содержится такое же количество органического углерода, как и у любого другого типа ледника.

В 2016 году исследование, проводившееся под руководством Лауры Херрайз Боррегуэро из Университета Саутгемптона, наконец-то дало прорывные результаты. Изучение морского льда показало, что в нем содержится в 500 раз больше железа, чем в типичных ледниках.

Это открытие привело Уоррена к новой проблеме: откуда взялось железо? Сейчас он предполагает, что его источником может быть ледяная мука – осадок меньше песка, способный переноситься водой. Ледниковая мука образуется во всем мире, например, в Ледяной бухте Национального парка и заказника Рангел-Сент-Элайас, расположенной на Аляске. Но железо из Антарктиды может иметь особый состав, благодаря которому ледяная мука и мерцает зеленым.