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БИОЛОГИЯ

Загрязнение воздуха снижает качество спермы и ведет к бесплодию

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Исследователи из Бразилии смогли доказать, что загрязненный воздух способен снизить качество спермы и привести к бесплодию. Эта проблема уже возникла у 15 процентов землян.

Специалистами был проведен эксперимент, в ходе которого они разделили мышей на 4 группы: первой приходилось вдыхать вредные газы уже с рождения и до конца жизни, второй – только до совершеннолетия, третьей – еще в утробе матери, а четвертая могла наслаждаться чистым воздухом. Затем ученые изучили репродуктивную систему грызунов.

В результате у мышей, вдыхавших загрязненный воздух, изменилась последовательность ДНК, которая привела к ухудшению качества спермы. Эксперты отмечают, что странам необходимо как можно скорее решить проблему с токсичным воздухом в крупных городах, иначе многих людей ждет бесплодие.

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