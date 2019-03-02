«Яндекс» опустил цену на свой смартфон на 20%

Компания «Яндекс» решила уменьшить стоимость своего недавно выпущенного гаджета на 20 процентов. Если раньше он стоил около 18 тысяч рублей, то теперь его можно взять всего за 14 тысяч.

Официальная премьера «Яндекс.Телефона» состоялась в конце предыдущего года. Он базируется на ОС «Андроид» и оснащен встроенным голосовым помощником «Алиса». На нем установлена двойная задняя камера и 8-ядерный процессор средней мощности. По словам представителей торговых сетей, цена девайса упала из-за его низких продаж.

В компании же сообщили, что, как и другие производители, рано или поздно, они пересматривают цены на свою продукцию, иногда снижая их. Добавим, что «Яндекс» также дарит покупателям своего мобильного устройства различные бонусы, например, скидки при использовании «Яндекс.Такси».