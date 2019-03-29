Всемирная проблема: численность населения в мире продолжает расти

Зачем странам бороться за соблюдение квот выработки углекислого газа, если численность населения в мире продолжает расти? Нужно ли что-то делать с численностью населения?

Ниже приводится мнение по этому вопросу Джонатана Поррита — директора-основателя «Форума Будущего». Он также является сторонником Фонда оптимальной численности населения, который стремится снизить темпы роста популяции.

«Меня изумляет, что вопрос о численности населения до сих пор остается спорным, ведь в прогрессивных, радикальных точках зрения много здравого», — сообщил Поррит в интервью зарубежному таблоиду.

Также сооснователь «Форума Будущего» уточнил, что в повседневной жизни он не сторонник радикальных идей, однако при этом он разделяет мнение, что именно радикальные перемены могут дать ощутимый результат.

«Мы все согласны, что мир стал бы лучше для женщин, если бы они были в состоянии управлять своей собственной способностью к деторождению, включая доступ к безопасной, надежной и дешевой контрацепции. Мы все согласны, что мир стал бы лучше, если бы все женщины имели доступ к достойному здравоохранению (в частности, к охране репродуктивного здоровья) и если бы все девочки имели возможность так же долго учиться, как и мальчики. И подозреваю, подавляющее большинство согласилось бы с наличием четкой связи между высокой численностью населения во многих странах и постоянной неспособностью справиться с ужасающей, уничтожающей жизни бедностью в этих странах», — рассуждает Джонатан о настроениях в современном обществе.

Резюмируя свои высказывания, Поррит признаёт небольшой парадокс: «Однако меньшинство подписалось бы под общим выводом, который вытекает из последнего доклада Британской межпартийной парламентской группы по вопросам народонаселения, развития и репродуктивного здоровья (APPG)».

Говоря о выводах по докладу британских коллег, Поррит имеет ввиду недостаточное, по его мнению, количество решений, связанных с активно растущей численностью населения нашей планеты. Парламентарии, участвующие в решении подобных вопросов, в последнее время акцентируют своё внимание на других проблемах экономического и политического характеров.

Также стоит обратить внимание, что проблема перенаселения актуальна в основном для развивающихся стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и полуострова Индостан. Именно обозначенные регионы обеспечивают большую часть стремительного роста (>90%) населения планеты. Учитывая, что в год население Земли увеличивается примерно на 85 миллионов человек, это впечатляющие цифры. Если ничего не изменится, то уже к 2050 году численность населения превысит 9,5 миллиардов.

Можно ли что-то исправить, прислушиваясь к рекомендациям сторонников политики ограничения рождаемости? Прав ли Поррит, придерживаясь мнения, что упрощение получения образования для женщин в бедных странах позволит значительно уменьшить цифры по естественному приросту населения?

Подходы для решения этой проблемы могут быть и другими, но в одном сомневаться невозможно — без международной координации в решении демографических проблем особого результата ждать не стоит.