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В Волгограде 27-летний автомобилист вдребезги разбил машину о бордюр

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В одном из районов города Волгоград произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. 27-летний водитель остался жив, но получил серьезные травмы.

Авария случилась в ночь на 5 марта. Автомобилист, управлявший японской машиной Nissan Almera, ехал по проспекту Героев Сталинграда. Рядом с домом под номером 48 он потерял управление над автомобилем, из-за чего тот на огромной скорости врезался в бетонный бордюр. Транспортное средство получило значительный ущерб.

Представители правоохранительных органов отметили, что водителя отправили в ближайшее медицинское учреждение с различными травмами. Он не стал проходить медицинское освидетельствование.

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