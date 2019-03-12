В Уфе под автомобилем произошел обвал грунта

Вчера вечером, 11 марта, на одной из уфимских улиц под транспортным средством обвалилась часть грунта. В результате машина частично ушла под землю.

В администрации Уфы отмечают, что этот инцидент случился по причине разрушения плиты, перекрывавшей магистральный трубопровод. На место происшествия приехали спасатели и коммунальщики, доставшие автомобиль из образовавшейся ямы. Транспортное средство чудом не получило никаких повреждений.

На данный момент времени опасная зона полностью огорожена. В утренние часы работники «БашРТС» принялись за осуществление восстановительных работы во избежание аварийных ситуаций на тепловой трассе.