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В Уфе под автомобилем произошел обвал грунта

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Вчера вечером, 11 марта, на одной из уфимских улиц под транспортным средством обвалилась часть грунта. В результате машина частично ушла под землю.

В администрации Уфы отмечают, что этот инцидент случился по причине разрушения плиты, перекрывавшей магистральный трубопровод. На место происшествия приехали спасатели и коммунальщики, доставшие автомобиль из образовавшейся ямы. Транспортное средство чудом не получило никаких повреждений.

На данный момент времени опасная зона полностью огорожена. В утренние часы работники «БашРТС» принялись за осуществление восстановительных работы во избежание аварийных ситуаций на тепловой трассе.

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