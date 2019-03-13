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В США выдвинут законопроект о запрете аренды жилья нелегальными мигрантами

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Законодатели штата Теннесси разработали закон, запрещающий арендодателям сдавать в аренду или внаем жилье в Соединенных Штатах нелегальным мигрантам.

Законопроект Брюса Гриффи, конгрессмена от Республиканцев, был рассмотрен подкомитетом «Дом бизнеса» во вторник.

Гриффи отмечает, что согласно новому законодательному проекту арендодатели будут штрафоваться за то, что они разрешают мигрантам проживать в их собственности, зная или опрометчиво игнорируя тот факт, что они находятся в США незаконно. Новые санкции будут включать в себя проступок, налагаемый штрафом в размере 350 долларов (около 23 тысяч рублей), с его постепенным увеличением в случае рецидива.

Коалиция за права иммигрантов и беженцев в Теннесси заявила, что законопроект отрицает основополагающее человеческое достоинство общества и ставит детей под угрозу стать бездомными.

Другой подкомитет во вторник подавляющим большинством отклонил еще один законопроект Гриффи о взимании платы за международные денежные переводы с людей в Теннесси, которые не могут предоставить водительские права. Гриффи сказал, что это может помочь в финансировании пограничной стены между США и Мексикой, о которой много раз говорил американский президент Дональд Трамп.

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