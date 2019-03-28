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В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

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В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva. Судя по всему, интерьер новинки будет значительно изменен.

В настоящее время неизвестно, кто именно является источником данных фото, однако они начали тут же активно обсуждаться в Сети. Сильнее всего пользователей удивил «парящий» цветной экран комплекса мультимедиа. Схожие дисплеи сейчас устанавливают во многих современных зарубежных авто. Однако эксперты не советуют радоваться раньше времени, так как монитор прикреплен к центральной консоли довольно кустарно. Не исключено, что этот снимок является фейком.

Впрочем, инсайдеры заявляют, что такой дисплей действительно появится в новой версии Chevrolet Niva, правда, только в его топовой модификации. Она также получит камеру заднего вида, поддержку SD-карт и навигатор. Производитель пока не стал комментировать данные фото.

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