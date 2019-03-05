В Самаре столкнулись два автобуса из-за смерти одного из водителей

В городе Самара вчера в вечерние часы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских транспортов. В нем погиб один человек.

Данный инцидент произошел на Девятой просеке. Микроавтобус врезался в обычный автобус. К месту ДТП тут же приехала одна пожарная машина. Согласно предварительной информации у водителя одного из транспортных средств резко ухудшилось состояние, из-за чего он потерял сознание. Потом транспорт въехал в находящийся впереди автобус.

Прибывшие на место аварии медики сообщили, что водитель умер. Пассажиры обоих автобусов не получили серьезных травм. На данный момент времени работники правоохранительных органов пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.