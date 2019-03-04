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В Рязани у маршрутки отлетело колесо прямо на ходу

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В городе Рязань произошел необычный дорожный инцидент. Дело в том, что прямо во время движения у маршрутного такси отвалилось колесо.

Данная информация была опубликована в городском сообществе одним из свидетелей произошедшего, который сделал несколько снимков аварии. По его словам, это странное ДТП случилось на площади Победы. Оно привело к образованию небольшой пробки на дороге.

Стоит отметить, что в сообщениях под новостью пользователи заявили, что за сегодняшний день это уже второй случай отпадания колеса у маршрутки. Ранее он произошел в Дядькове. Автор поста в свою очередь предостерег жителей города от использования маршрутных такси.

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