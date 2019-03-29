В России начались продажи обновленного Honda Pilot

На территории РФ стартовали продажи обновленного варианта модели Honda Pilot. Стоимость новинки в базовой модификации составляет 3 миллиона 215 тысяч рублей.

Дизайн рестайлинговой версии выглядит более роскошно и солидно по сравнению с внешним видом предшественника. Передняя и задняя оптика с применением светодиодов теперь доступна во всех оснащениях. К тому же конструкторы значительно усовершенствовали передний бампер и решетку радиатора. На автомобиле также установлены оригинальные колесные диски.

Интерьер тоже подвергся изменениям. Была улучшена система мультимедиа, получившая разъем HDMI, добавлены откидные подлокотники, которыми могут воспользоваться как водитель, так и передний пассажир. Уже в базе кроссовер обладает датчиками света и дождя, а также обогревом боковых зеркал, видеокамерой для заднего обзора и круиз-контролем.