В Роскачестве составили список лучших смартфонов

Представители Роскачества разместили список лучших гаджетов в 2019 году. Выводы были сделаны на основе исследования, проведенного совместно со специалистами ICRT.

В результате на 1-м месте оказалась южнокорейская модель Samsung Galaxy S10. Но самое интересное, что 2-ю, 3-ю и 4-ю строчки заняли модели Galaxy S10+, S10e и Note 9. Видимо, компании из Южной Кореи удалось выпустить по-настоящему качественные и надежные смартфоны. Компания Apple получила лишь 5-е место, на котором оказался iPhone XS Max.

Согласно словам экспертов модели «Самсунг» смогли показать наилучшее качество голосовой связи и динамиков, а также высокую прочность, длительную работу батареи и превосходную устойчивость к влаге. Однако «Айфон» способен делать более качественные снимки и видео. На 5-ю строчку он попал лишь из-за своей невероятной хрупкости.

Ранее на YouTube-канале CAM View был опубликован ролик, сравнивающий качество фотоснимков, сделанных устройствами Samsung Galaxy S10 и Huawei P30 Pro.