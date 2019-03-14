В обновленном архивном видео показали ужасающую силу первого ядерного оружия

Семьдесят четыре года назад на отдаленном участке пустыни за пределами Аламогордо, Нью-Мексико, яркая вспышка света ознаменовала собой начало новой эры. На этой неделе на одном из видеоканалов YouTube появился недавно обновленный архивный ролик, демонстрирующий первое в мире испытание ядерного оружия, проходившие под кодовым названием «Тринити».

Канал Atomcentral на «Ютубе» уже несколько лет привлекает внимание мировой общественности к архивным материалам о ядерном оружии, включающим в себя ядерные испытания, производство ракет и даже интервью с такими людьми, как Эдвард Теллер, которого считают отцом водородной бомбы. Многие видео улучшены и восстановлены автором канала.

Последняя запись данного канала показывает первое в истории испытание ядерного оружия. По словам создателя Atomcentral, процесс восстановления этого ролика включал в себя «удаление грязи и царапин, а также минимизацию некоторых дефектов, возникающих при обработке исходного негатива».

Тест «Тринити» состоялся в 5:30 утра 16 июля 1945 года. В тексте отчета Министерства энергетики была опубликована следующая информация:

Пока сотрудники Манхэттенского проекта с тревогой наблюдали за испытанием, устройство взорвалось над пустыней Нью-Мексико, испарив башню и превратив асфальт вокруг ее основания в зеленый песок. Через несколько секунд после взрыва возникла огромная взрывная волна, а в зоне вокруг него поднялась сильная жара. Никто не мог видеть радиацию, произведенную взрывом, но все знали, что она там была. Стальной контейнер «Джамбо» весом более 200 тонн был доставлен в пустыню только для того, чтобы уничтожить его во время испытания, однако в итоге он был выбит взрывной волной, хоть и находился в полумиле от эпицентра. По мере того как оранжево-желтый огненный шар растягивался и расширялся, он постепенно становился похожим на огромный гриб, давший в итоге атомному веку визуальный образ. Он надолго запечатлелся в сознании человека как символ невообразимой силы и разрушения.

Дж. Роберт Оппенгеймер, ведущий физик, отвечающий за разработку бомбы, позже сказал, что это событие напомнило ему строку из индийского эпоса «Бхагавад-гита»: «Теперь я стал Смертью, разрушителем миров».

Взрыв был настолько мощным, что, по словам генерала Лесли Гроувса, отвечавшего за секретный Манхэттенский проект, он смог разбить стекло на расстоянии 200 километров. Хоть испытание «Тринити» было проведено до рассвета, однако возникшая вспышка оказалась ярче нескольких солнц в полдень.