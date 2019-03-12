В NASA собираются высадить людей на Луну к 2028 году

NASA собирается снова отправить астронавтов на естественный спутник Земли через девять лет. Данная информация была найдена в проекте бюджета американской организации.

В следующем году НАСА получит из бюджета около 21 миллиарда долларов, из которых 363 миллиона пойдут на разработку нового космического аппарата, предназначенного для посадки на лунную поверхность грузов и людей. Созданием корабля должны будут заняться коммерческие структуры.

На этот раз космическое ведомство собирается остаться на Луне на постоянной основе. Для этого на ее орбите будет построена небольшая станция. Все эти действия станут первым шагом на пути к проведению первого пилотируемого полета на Марс.