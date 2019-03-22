В Коста-Бланке в борьбе с ядовитыми гусеницами впервые использовали дроны

Для борьбы с популяциями южных походных шелкопрядов в испанском регионе Мурсия специалисты использовали не только феромоны и больших синиц, но и дроны.

Гусеницы с волосками, которые образуют паутину на деревьях и формируют длинные линии на лесной почве, могут раздражать кожу и вызывать аллергические реакции у людей, а также отравлять собак, приводя к их гибели.

Зима – это время года, когда гусеницы начинают кормиться в нижних ярусах лесов в Испании, из-за чего становятся наиболее опасными для других существ.

Глава министерства занятости, университетов, бизнеса и окружающей среды Мурсии Консуэло Розауро заявила в своем выступлении, что для контроля популяции гусениц были впервые использованы новейшие дроны.

«Беспилотники оснащены многоспектральными камерами, которые позволяют получать большое количество информации в отдаленных и труднодоступных районах», – отметила министр.

«Эта информация затем тут же сохраняется и оцифровывается, что позволяет проводить региональный анализ с максимальной скоростью, точностью и минимальными затратами».

Она добавила, что использование беспилотных летательных аппаратов было дополнено ручным удалением гнезд гусениц с деревьев, а также размещением «гнёзд насекомоядных птиц» и ловушек, заполненных соответствующими «феромонами».

Наиболее эффективными насекомоядными птицами являются семейство синиц, в том числе большие синицы и черные синицы, а также ночные виды, такие как настоящие козодои.

Розауро добавила, что для уничтожения гнезд гусениц также применяются шланги высокого давления.

Хоть гусеницы уже начали переходить в места окукания, расположенные под землей, из-за теплой зимы, Розауро порекомендовала туристам и обычным пешеходам не приближаться к гнездам гусениц, которые все еще можно увидеть на деревьях.

«Перемещение этих гнезд или, их падение, может распространить жгучие волоски, которые остались внутри них», – подытожила чиновница.