В Китае в продажу поступил новый Chevrolet Monza по цене Lada Vesta

В КНР официальные дилеры Chevrolet начали продажи новой модели Monza в пяти комплектациях. Сама дешевая версия стоит 90 тысяч юаней (около 855 тысяч рублей).

Премьера новинки состоялась в конце 2018 года. Она оснащается турбированными двигателями объемом 1,3 и 1,0 литр, мощность которых составляет 163 и 125 «лошадок» соответственно. Они способны работать как с 5-скоростной МКПП, так и с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Учитывая низкую стоимость седана, неудивительно, что на нем установлен обычный кондиционер, а кожаные сидения и люк имеются лишь у топовых модификаций. При желании покупатели могут взять спортивные версии авто, имеющие специальный обвес, задний спойлер и оригинальные колесные диски диаметром 17 дюймов.