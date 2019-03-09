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ИСТОРИЯ

В Германии опубликована «карта сокровищ» Третьего рейха

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В Сети была размещена информация из дневника Эгона Олленхауэра, офицера Третьего рейха, где отмечены местоположения ранее спрятанных нацистских сокровищ.

В документе указывается, что при отступлении нацистов из Польши они прихватили с собой все украденные в других странах ценности, включая золотые слитки и произведения искусства. Эти богатства были погружены в несколько сотен грузовых машин и спрятаны в захваченных европейских странах.

В этих кладах, по предварительной информации, спрятаны уникальные картины, разнообразные драгоценности и десятки тонн золота. Подлинность дневника уже подтвердили специалисты нескольких учебных заведений Германии. На протяжении многих лет он являлся собственностью масонской ложи, которая затем отдала его фонду Schlesische Brücke, запретив обнародовать информацию о нем, пока живы люди, участвовавшие в этой миссии. Исследователи уже принялись за поиски сокровищ.

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