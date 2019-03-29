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В Череповце 49-летняя женщина выпала из движущегося автобуса

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В городе Череповец произошел необычный дорожный инцидент – из пассажирского транспортного средства выпала 49-летняя женщина.

Данное происшествие произошло 28 марта в полпервого дня на улице Городецкой. Водитель автобуса Scania забыл закрыть дверь после начала движения, из-за чего из него выпала одна из пассажирок. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

Работники скорой помощи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее ушиб левой голени. Ее не стали госпитализировать в больницу. На момент инцидента в транспортном средстве находились семь человек. Никто больше не пострадал.

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