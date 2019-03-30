В Австралии рыбак выловил из моря 100-килограммовую голову акулы

Возле австралийского побережья рыбаку удалось выловить из моря огромную 100-килограммовую голову акулы, туловище которой было съедено другим морским созданием.

Этот необычный улов был сделан рядом с населенным пунктом Бермаги. По словам рыбака, в его сети угодили останки кровожадной акулы мако, которая считается одной из наиболее опасных для людей. В подписи к снимку он отметил, что не увидел, кто именно откусил хищнице голову, но это существо явно обладало внушительными размерами.

Позднее в голове акулы было найдено копье, остановленное рыбой марлином. Мако можно встретить во многих океанах планеты, включая Тихий. Ее максимальная длина составляет четыре с половиной метра. Она способна плыть со скоростью до 74 км/ч.