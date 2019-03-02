В Астрахани на видео запечатлели не помещающуюся в реке рыбу

В Астрахани местные рыбаки смогли запечатлеть на видео гигантский косяк воблы, который оказался в ловушке на мелководье в речке Кигач, находящейся неподалеку от города.

В размещенном ролике можно увидеть, что рыба образовала настоящий живой пласт. Ее было так много, что она попросту не помещалась в реке, нередко выбрасываясь прямо на берег. Глубина реки составляла два метра, но ее явно не хватало для всего рыбного косяка.

По мнению рыбаков, по причине образовавшегося мелководья вобла не способна перебраться в большую воду. Скорее всего, большая часть косяка погибнет в этой ловушке. Некоторые особи уже плавали брюхом кверху.