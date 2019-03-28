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АВТО

В Актобе Нива столкнулась с локомотивом, водитель погиб

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В окрестностях казахстанского города Актобе на дороге, которая ведет в Оренбург, кроссовер Chevrolet Niva врезался в локомотив. Данное ДТП унесло жизнь водителя авто.

Согласно сообщениям правоохранительных органов смертельная дорожная авария произошла примерно в 6 часов утра на железнодорожном переезде без системы регулирования. В машине также находилась пассажирка, которая получила различные травмы в результате столкновения с поездом.

В социальных сетях были опубликованы первые кадры с места инцидента. Сейчас в этом районе работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. В местных СМИ отмечают, что в текущем году в Карагандинской области произошло уже 3 столкновения на ж/д переездах.

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