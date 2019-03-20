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КОСМОС

Уфологи обнаружили возле Солнца загадочную планету Нибиру

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Скотт Уоринг, специалист в области уфологии, опубликовал новые свидетельства того, что загадочная планета Нибиру существует. На этот раз ее обнаружили неподалеку от нашей звезды.

Уфолог считает, что в НАСА и американском правительстве прекрасно знают о том, что к Солнцу приближается огромный космический объект, однако скрывают эту информацию от людей. Он уверен, что этим таинственным телом является Нибиру. Уоринг также удивляется, почему астрономы, работающие в обсерваториях, все еще не рассказали о данном событии всему миру.

Конспирологи верят, что каждые 15-20 тысяч лет к Земле приближается другая планета, имеющая эллипсоидную орбиту. Они также считают, что на ней живут пришельцы, которые в прошлом контактировали с людьми.

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