Уфологи обнаружили возле Солнца загадочную планету Нибиру

Скотт Уоринг, специалист в области уфологии, опубликовал новые свидетельства того, что загадочная планета Нибиру существует. На этот раз ее обнаружили неподалеку от нашей звезды.

Уфолог считает, что в НАСА и американском правительстве прекрасно знают о том, что к Солнцу приближается огромный космический объект, однако скрывают эту информацию от людей. Он уверен, что этим таинственным телом является Нибиру. Уоринг также удивляется, почему астрономы, работающие в обсерваториях, все еще не рассказали о данном событии всему миру.

Конспирологи верят, что каждые 15-20 тысяч лет к Земле приближается другая планета, имеющая эллипсоидную орбиту. Они также считают, что на ней живут пришельцы, которые в прошлом контактировали с людьми.