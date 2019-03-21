Уфолог попросил Илона Маска спасти большой НЛО на Луне

Скотт Уоринг, исследователь внеземных цивилизаций, нашел на фотографиях лунной поверхности огромный неопознанный летающий объект и попросил Илона Маска, американского миллиардера, спасти его.

В своем официальном блоге уфолог заявил, что в длину этот инопланетный звездолет достигает свыше 16 километров. На данный момент он находится на кратере Уотермен. Специалист надеется, что глава SpaceX заметит его сообщение и пошлет к месту НЛО экспедицию. Он добавил, что этот корабль вполне можно использовать для путешествия между планетами.

«Только подумайте над тем, как много астронавтов могут поместиться в этом гигантском звездолете. Возможно, землянам наконец-то удастся покинуть на нем Солнечную систему и основать колонии в других мирах», – заявил Уоринг.