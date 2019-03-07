Здесь рождаются новости.
Главная
ЗДОРОВЬЕ

Ученые выяснили влияние на детей стоящего в спальне телевизора

Дата:

Телевизор, стоящий в спальне, отвлекает ребенка от занятия более полезной деятельностью в области развития и может частично объяснить его менее оптимальную массу тела, а также употребление нездоровой пиши и появление у него социально-эмоциональных трудностей в подростковом возрасте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 26 декабря в журнале Pediatric Research.

«Первые годы жизни являются критическим периодом в развитии ребенка», – отметила автор исследования Линда Пагани, профессор Школы психообразования при Монреальском университете. Сегодня она собирается обсудить свое исследование на Международной конвенции психологических наук, которая пройдет в Париже.

«Разумеется, родители знают, что то, как их дети будут проводить свободное время, напрямую повлияет на их благополучие в долгосрочной перспективе», – заявила Пагани. «А поскольку сидение перед телевизором является их самым распространенным занятием, то становится ясно, что часы, которые они проводят перед экраном, влияют на их рост и развитие, особенно если TV-панель находится в уединенном месте, например в спальне».

По словам Пагани, отвлекаясь на телевизор, дети рискуют не получить достаточного количества физических и социальных взаимодействий, необходимых для надлежащего физического и социально-эмоционального развития. «Чтобы проверить эту гипотезу, мы в течение долгого времени следили за группой четырехлетних детей, чтобы выяснить, была ли какая-то связь между наличием телевизора в их спальнях в период критически важного для них раннего развития, и более поздними физическими, психическими и социальными проблемами, возникающими в раннем подростковом возрасте. Наша цель заключалась в устранении любых ранее существовавших условий, имевшихся у детей или семей и способных повлиять на наши результаты», – добавила ученый.

Пагани и ее команда проанализировали данные канадской группы, состоящей из 1859 детей из Квебека, родившихся в период с весны 1997 года по весну 1998 года, в рамках Квебекского продольного исследования развития ребенка, координируемого Институтом статистики Квебека.

Проведение слишком большого количества времени за просмотром телевизора, стоящего в детской комнате, может нанести вред развитию дошкольников, говорится в исследовании, составленном Монреальским Университетом.

Чтобы оценить здоровье детей в 13 лет, независимые эксперты измерили индекс массы их тел; подростки также сообщили, что употребляют нездоровую пищу. Чтобы измерить психологические проблемы, исследователи выяснили, какое эмоциональное напряжение испытывают дети; подростки также завершили короткую версию Инвентаризации Детской Депрессии. Что касается социальных проблем, то они спросили у учителей, как дети ладят со своими сверстниками и подвергаются ли они издевательствам. Все эти меры позволяют предсказать, каким физически и психическим здоровьем будут обладать подростки во взрослом возрасте.

Значительно превышен индекс массы тела

Результаты исследования показали, что наличие телевизора в спальне ребенка в возрасте 4 лет повышает вероятность того, что у него впоследствии будет значительно превышен индекс массы тела. К тому же у него могут развиться нездоровые привычки в сфере питания, а также иметься более низкий уровень общительности и более высокий уровень эмоционального стресса, причем независимо от индивидуальных и семейных факторов, которые предрасполагают к возникновению таких проблем.

«Расположение телевизора, похоже, имеет большое значение», – сказала Пагани. «Наличие свободного доступа к TV-панели в спальне в дошкольные годы не сулит ничего хорошего для здоровья ребенка в будущем. Дети в нашем исследовании родились в то время, когда телевизор являлся единственным подобным устройством в спальне. Сегодня же дети могут использовать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Поэтому педиатры рекомендуют создавать дома зоны, где не разрешается использовать подобные девайсы».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Спроектированные микробы могут стать ключом к производству пластика из растений
  2. Заклятый враг диабетиков может стать их ценным союзником
  3. Изменение климата заставляет арктических животных менять свои привычки

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые рассказали, что нельзя смешивать с алкоголем

«Блуждающая» черная дыра появилась в нашей галактике: «хищник» вышел на охоту

Ученые рассказали о возможности чтения чужих мыслей

Ученые: как картофель помогает похудеть

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP