Ученые выяснили влияние на детей стоящего в спальне телевизора

Телевизор, стоящий в спальне, отвлекает ребенка от занятия более полезной деятельностью в области развития и может частично объяснить его менее оптимальную массу тела, а также употребление нездоровой пиши и появление у него социально-эмоциональных трудностей в подростковом возрасте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 26 декабря в журнале Pediatric Research.

«Первые годы жизни являются критическим периодом в развитии ребенка», – отметила автор исследования Линда Пагани, профессор Школы психообразования при Монреальском университете. Сегодня она собирается обсудить свое исследование на Международной конвенции психологических наук, которая пройдет в Париже.

«Разумеется, родители знают, что то, как их дети будут проводить свободное время, напрямую повлияет на их благополучие в долгосрочной перспективе», – заявила Пагани. «А поскольку сидение перед телевизором является их самым распространенным занятием, то становится ясно, что часы, которые они проводят перед экраном, влияют на их рост и развитие, особенно если TV-панель находится в уединенном месте, например в спальне».

По словам Пагани, отвлекаясь на телевизор, дети рискуют не получить достаточного количества физических и социальных взаимодействий, необходимых для надлежащего физического и социально-эмоционального развития. «Чтобы проверить эту гипотезу, мы в течение долгого времени следили за группой четырехлетних детей, чтобы выяснить, была ли какая-то связь между наличием телевизора в их спальнях в период критически важного для них раннего развития, и более поздними физическими, психическими и социальными проблемами, возникающими в раннем подростковом возрасте. Наша цель заключалась в устранении любых ранее существовавших условий, имевшихся у детей или семей и способных повлиять на наши результаты», – добавила ученый.

Пагани и ее команда проанализировали данные канадской группы, состоящей из 1859 детей из Квебека, родившихся в период с весны 1997 года по весну 1998 года, в рамках Квебекского продольного исследования развития ребенка, координируемого Институтом статистики Квебека.

Проведение слишком большого количества времени за просмотром телевизора, стоящего в детской комнате, может нанести вред развитию дошкольников, говорится в исследовании, составленном Монреальским Университетом.

Чтобы оценить здоровье детей в 13 лет, независимые эксперты измерили индекс массы их тел; подростки также сообщили, что употребляют нездоровую пищу. Чтобы измерить психологические проблемы, исследователи выяснили, какое эмоциональное напряжение испытывают дети; подростки также завершили короткую версию Инвентаризации Детской Депрессии. Что касается социальных проблем, то они спросили у учителей, как дети ладят со своими сверстниками и подвергаются ли они издевательствам. Все эти меры позволяют предсказать, каким физически и психическим здоровьем будут обладать подростки во взрослом возрасте.

Значительно превышен индекс массы тела

Результаты исследования показали, что наличие телевизора в спальне ребенка в возрасте 4 лет повышает вероятность того, что у него впоследствии будет значительно превышен индекс массы тела. К тому же у него могут развиться нездоровые привычки в сфере питания, а также иметься более низкий уровень общительности и более высокий уровень эмоционального стресса, причем независимо от индивидуальных и семейных факторов, которые предрасполагают к возникновению таких проблем.

«Расположение телевизора, похоже, имеет большое значение», – сказала Пагани. «Наличие свободного доступа к TV-панели в спальне в дошкольные годы не сулит ничего хорошего для здоровья ребенка в будущем. Дети в нашем исследовании родились в то время, когда телевизор являлся единственным подобным устройством в спальне. Сегодня же дети могут использовать смартфоны, планшеты и другие гаджеты. Поэтому педиатры рекомендуют создавать дома зоны, где не разрешается использовать подобные девайсы».