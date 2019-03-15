Ученые выяснили причину начала ледниковых периодов на Земле

За последние 540 миллионов лет Земля пережила три масштабных ледниковых периода – отрезков времени, в течение которых средняя температура на планете резко падала, создавая обширные ледяные щиты и ледники, простиравшиеся за пределы полярных шапок.

Недавно ученые из Массачусетского технологического института, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Калифорнийского университета в Беркли определили вероятный триггер для этих ледниковых периодов.

В исследовании, опубликованном в журнале Science, научная группа сообщает, что каждому из трех последних ледниковых периодов предшествовали тропические «столкновения дуги и континента» – тектонические нагромождения, произошедшие вблизи экватора Земли, когда океанические плиты поднимались над континентальными плитами, обнажая десятки тысяч километров океанических пород в тропической среде.

Ученые отмечают, что высокая температура и уровень влажности в тропиках, вероятно, вызывали химическую реакцию между горными породами и атмосферой. В частности, породы кальция и магния могли взаимодействовать с атмосферным углекислым газом, вытягивая газ из атмосферы и постоянно изолируя его в виде карбонатов, таких как известняк.

Со временем, по словам исследователей, этот процесс выветривания, протекающий на миллионах квадратных километрах, может вывести достаточное количество углекислого газа из атмосферы, чтобы охладить температуру во всем мире и в конечном итоге вызвать ледниковый период.

«Мы считаем, что столкновения дуги и континента в низких широтах являются причиной глобального охлаждения», – отмечает Оливер Ягуц, доцент кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института. «Этот процесс может происходить на 1-5 миллионах квадратных километрах. Но на самом деле, изменить глобальный климат может даже очень тонкая полоса Земли, расположенная в нужном месте в нужное время».

Ученые отмечают, что подобная зона, охватывающая около 10 000 километров, все еще действует сегодня в Индонезии и, возможно, отвечает за текущий ледниковый период Земли, который начался 35 миллионов лет назад, и появление обширных ледяных щитов на полюсах. Эта тропическая зона включает в себя одни из крупнейших офиолитовых поясов в мире. В настоящее время она является одним из наиболее эффективных регионов на Земле по поглощению и выделению углекислого газа.

Соавторами Ягуца являются Фрэнсис Макдональд и Лорейн Лизецки из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, а также Николас Свансон-Хизелл и Юем Парк из Калифорнийского университета в Беркли.