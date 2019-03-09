Ученые установили связь между курением вейпов и сердечными приступами

Исследователи из США определили, что у людей, которые курят электронные сигареты, риск возникновения сердечного приступа увеличивается в 1,5 раза.

В ходе проведенного исследования ученые выяснили, что испарения вейпа включают в себя значительный объем токсинов и канцерогенов, которые оказывают негативное воздействие на вены и стенки артерий. Эта информация базируется на данных, собранных американскими медицинскими службами за последние пять лет.

По словам специалистов, дым от обычных сигарет, конечно же, намного опаснее для человека, чем пар от вейпа, однако это вовсе не делает последний безопасным для курильщиков. Он тоже увеличивает вероятность инсульта и сердечного приступа.