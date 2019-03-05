Ученые нашли связь между мозгом и синдромом разбитого сердца

Трагические или печальные события могут привести к значительному ухудшению функционирования сердца, и виноват в этом будет мозг. Об этом недавно сообщили ученые из Швейцарии, проводящие исследование о так называемом синдроме разбитого сердца.

Ослабление и сердечная недостаточность происходят внезапно – часто после стрессового или эмоционального события, такого как тяжелая утрата.

Опубликованная в European Heart Journal научная работа предполагает, что реакция ума на стресс играет определенную роль в данном синдроме.

Одышка и боль

Синдром разбитого сердца, известный также как кардиомиопатия такоцубо, может быть вызван сильным шоком.

Он отличается от сердечного приступа, вызываемого заблокированными кровеносными сосудами, но имеет сходные симптомы, включая одышку и боль в груди.

Часто несчастный случай – это только одна из причин возникновения синдрома. К ним еще можно также отнести долгожданные важные события, такие как свадьба или прием на новую работу.

Некоторые люди не могут или не способны идентифицировать конкретное событие, вызвавшее опасное состояние.

Оно может оказаться временным, когда сердечной мышце требуется несколько дней, недель или месяцев на восстановление, но иногда приводит к летательному исходу. По предварительным подсчетам, ежегодно в Великобритании от этого синдрома страдают около 2500 человек.

Точная причина заболевания неизвестна, но эксперты считают, что оно может быть связано с повышенным уровнем гормонов стресса, таких как адреналин.

Загадка

Доктор Елена Гадри и ее коллеги из Университетской клиники Цюриха проанализировали процессы, происходившие в мозге 15 пациентов с синдромом разбитого сердца.

Сканирование мозга показало заметные различия по сравнению с аналогичными сканированиями, проведенными у 39 здоровых пациентов.

У больных наблюдалось меньше взаимодействий между областями мозга, связанными с контролем эмоций и бессознательными или автоматическими реакциями тела, такими как сердцебиение.

Считается, что именно эти области мозга контролируют нашу реакцию на стресс.

«Эмоции обрабатываются в мозге, поэтому вполне возможно, что болезнь возникает именно в голове, а затем оказывает влияние на сердце», – отметила доктор Гадри.

Точная взаимосвязь до сих пор не найдена, поэтому требуется проведение большего количества работ. Сканирование мозга пациентов до или во время развития синдрома разбитого сердца провести не удалось, поэтому исследователи не могут сказать, привел ли синдром такоцубо к снижению связи между областями мозга или все случилось наоборот.

Джоэл Роуз, исполнительный директор Cardiomyopathy UK, сказал следующее: «Это важное исследование, которое поможет сформировать наше понимание формы кардиомиопатии, часто игнорируемую, из-за чего она остается для нас чем-то вроде загадки».

«Люди с кардиомиопатией такоцубо, которых мы поддерживаем, несомненно, будут приветствовать эти новые усилия, направленные на понимание роли мозга в этом синдроме и получение ответа на вопрос, почему некоторые люди оказываются более восприимчивыми к нему, чем другие. Мы надеемся, что это исследование поможет расширить сотрудничество между нейробиологами и кардиологами».

Профессор Дана Доусон из Университета Абердина добавила: «Эти результаты подтверждают то, о чем мы давно подозревали – при такоцубо существует взаимодействие между мозгом и сердцем».