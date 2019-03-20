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Убежавшая от полицейских корова направилась в ресторан Chick-Fil-A

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В минувшие выходные в американском штате Индиана корова остановилась в ресторане Chick-Fil-A, убегая от сотрудников полиции.

Офицеры полицейского управления Ноблсвилля провели прошлую субботу за преследованием крупного рогатого скота по всей восточной части города.

В определенный момент животное на время полностью остановило движение на одной из автомобильных трасс, а затем побежало в направлении популярного ресторана быстрого питания.

Афина Хопкинс, ставшая свидетельницей этой необычной погони, записала инцидент на видео, в котором можно увидеть, как корова сначала убегает от офицеров, а потом ждет их возле Chick-Fil-A. Этот ролик быстро стал вирусным, набрав свыше 660 000 просмотров.

Департамент полиции сравнил погоню с «бегом с быками» и призвал других свидетелей произошедшего поделиться любыми изображениями этого уникального «ковбойского приключения».

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