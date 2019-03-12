У побережья Апулии обнаружен первый итальянский коралловый риф

В Адриатическом море недалеко от популярного приморского города Монополи был обнаружен нетронутый коралловый риф, который является первым в Италии. Теперь в этой области будет создан новый охраняемый морской район.

Кому из итальянцев нужно лететь на Мальдивы, когда у них прямо под боком есть кристально чистая вода и невероятные пляжи Апулии? Местные жители уже давно знают, что их регион может любого обеспечить прекрасным экзотическим отдыхом за сравнительно небольшие деньги.

И теперь исследователи обнаружили, что у Апулии имеется собственный коралловый риф, который обычно встречается только возле тропических земель.

Необычный риф, который считается уникальным для Европы, был обнаружен в Адриатическом море, неподалеку от популярного приморского города Монополи.

Длина первого итальянского кораллового рифа составляет не менее 2,5 километра, однако согласно последним исследованиям он, вероятно, простирается как минимум на 135 километров.

Ученые утверждают, что он может охватывать почти всю восточную границу региона – около 200 километров от Бари до Отранто – образуя риф, подобный тем, которые встречаются в Австралии, на Мальдивах или в Красном море.

Исследователи из биологического факультета Университета Бари во главе с директором Джузеппе Корриеро сообщили об их неожиданном открытии в журнале Scientific Reports, что вызвало большой интерес у европейских биологов, специалистов по охране экологии и любителей природы.

На глубине от 30 до 55 метров ниже уровня моря мезофотический коралловый риф – термин, которым обозначают экосистемы с низким уровнем света – чаще встречается в таких местах, как Мальдивы или Карибские острова.

На этой глубине возникают уникальные условия для морской жизни и появления необычайно ярких цветов.

«В случае Мальдивских островов или австралийских барьеров симбиотические процессы между мадрепорами (каменистыми кораллами, образующими рифы) упрощаются светом», – отметил Корриеро в интервью газете La Gazetta del Mezzogiorno.

«Нашему барьеру приходится существовать при тусклом свете, поэтому мадрепоры образуют внушительные структуры из карбоната кальция при полном отсутствии водорослей».

Данные условия также привели к тому, что кораллы окрашены в приглушенные оттенки оранжевого, красного или фиолетового цвета, отмечает специалист.

После этого открытия региональные и портовые власти принялись за обсуждение вопроса о создании нового охраняемого морского района у Монополи.